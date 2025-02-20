В Подмосковье в 2024 году лечение зубов под наркозом прошли более 2,7 тыс. детей

В Подмосковье по итогам 2024 года стоматологическое лечение под общим наркозом прошли свыше 2,7 тыс. детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Общее обезболивание применяют для детей в возрасте до трех лет, а также для пациентов с заболеваниями, при которых нельзя использовать местную анестезию.

Сейчас лечение зубов под общим наркозом можно пройти в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, в Одинцовской больнице.

Перед лечением дети проходят медосмотр на предмет выявления противопоказаний. После лечения за их состоянием в течение нескольких часов следят анестезиологи-реаниматологи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев осмотрел больничный комплекс в Хотьково в Сергиевом Посаде. Глава региона пообщался с пациентами и врачами учреждения.