В Подмосковье в 2024 году лечение зубов под наркозом прошли более 2,7 тыс. детей
Свыше 2,7 тыс. детей за год вылечили зубы под наркозом в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье по итогам 2024 года стоматологическое лечение под общим наркозом прошли свыше 2,7 тыс. детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Общее обезболивание применяют для детей в возрасте до трех лет, а также для пациентов с заболеваниями, при которых нельзя использовать местную анестезию.
Сейчас лечение зубов под общим наркозом можно пройти в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, в Одинцовской больнице.
Перед лечением дети проходят медосмотр на предмет выявления противопоказаний. После лечения за их состоянием в течение нескольких часов следят анестезиологи-реаниматологи.
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