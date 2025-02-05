В Подмосковье в 2024 году реабилитацию после заболеваний прошли почти 117 тыс. человек
Реабилитацию после заболеваний за год прошли около 117 тыс. жителей Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье по итогам 2024 года реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли порядка 117 тыс. жителей. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, это на 10 тыс. человек больше, чем годом ранее.
Пройти реабилитацию могут жители, которые перенесли заболевания сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, ЦНС, дыхательной системы, а также получившие травмы.
Курс восстановления доступен в 24 медицинских учреждениях области. Все они оснащены самым современным оборудованием, в том числе экзоскелетами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в регионе закупят более 4,2 тыс. единиц нового медицинского оборудования.