В Подмосковье в 2024 году реабилитацию после заболеваний прошли почти 117 тыс. человек

В Подмосковье по итогам 2024 года реабилитацию после перенесенных заболеваний прошли порядка 117 тыс. жителей. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, это на 10 тыс. человек больше, чем годом ранее.

Пройти реабилитацию могут жители, которые перенесли заболевания сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, ЦНС, дыхательной системы, а также получившие травмы.

Курс восстановления доступен в 24 медицинских учреждениях области. Все они оснащены самым современным оборудованием, в том числе экзоскелетами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в регионе закупят более 4,2 тыс. единиц нового медицинского оборудования.