В Подмосковье в 2024 году выдали лекарства по 9,1 млн льготных рецептов

В Подмосковье по итогам прошлого года выдали лекарства по более чем 9,1 млн льготных рецептов, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. За год получателями льготных лекарств в области стали около 700 тыс. человек. Это на 9% больше, чем годом ранее.

Как отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин, финансирование закупок медикаментов в регионе с каждым годом растет. В 2025 году на эти цели предусмотрели 31,1 млрд руб. Это на 2,5 млрд больше, чем в 2024 году.

В регионе льготные медикаменты могут получить инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, жители с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими и другими заболеваниями.

В прошлом году в области запустили пилотный проект по продлению электронного рецепта без посещения медучреждения. Робот Светлана обзванивает пациентов, у которых заканчивается рецепт и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию. В 2025 году планируется реализовать этот проект во всей области.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность исключения ошибок при развитии телемедицины.