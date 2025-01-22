В Подмосковье в 2024 году выявили 160 нарушителей транспортировки отходов

В Подмосковье в 2024 году выявили 160 нелегальных перевозчиков отходов, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

С 2022 года ведомство проводит рейды по выявлению нарушений в сфере перевозки отходов. В проверках принимают участие представители Минэкологии Подмосковья и сотрудники полиции.

По итогам прошлого года в регионе провели 46 рейдов в 19 городских округах. В их рамках выявили 160 нарушителей. В их число вошли 44 иностранца. Общая сумма выписанных штрафов превысила 500 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения с итогами 2024 года поблагодарил правоохранительный блок области за работу.