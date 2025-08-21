В Подмосковье в 2025–2028 годах проведут 640 мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения

В Подмосковье в 2025–2028 годах планируется провести 640 мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в Московской областной думе.

Масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры реализуется в области с 2023 года за счет разных финансовых источников — средств из бюджета, от инвесторов и в рамках концессии.

Сейчас в Подмосковье активно ведется подготовка к отопительному периоду. До начала сезона необходимо завершить мероприятия в рамках программы модернизации, прежде всего объектов теплоснабжения. Они должны быть завершены до 1 сентября. До 15 сентября будут проводить пробные запуски и опытную эксплуатацию. С 1 октября все объекты должны будут работать в штатном режиме.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как работает Единый центр управления ЖКХ Подмосковья.