В Подмосковье в 2025 году на выплаты для организации отдыха детей из приемных семей направят более 56 млн рублей

В Подмосковье в текущем году на обеспечение приемных семей выплатами для организации отдыха детей было предусмотрено более 56 млн рублей. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

С начала этого года выплаты получили более 900 человек. В общей сложности им было направлено свыше 6 млн рублей.

В Подмосковье проживают более 3 тыс. приемных семей, в которых воспитываются 6 тыс. детей. Такие семьи могут получить компенсацию расходов за отдых или матпомощь к отпуску.

«Мы понимаем, насколько важно, чтобы каждая семья могла выбрать тот вид отдыха, который подходит именно им, и уже сейчас они могут компенсировать расходы или получить помощь к предстоящему отпуску», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Компенсацию можно оформить в МФЦ или на сайте госуслуг региона. Размер выплаты составляет 6,9 тыс. рублей на каждого члена семьи, размер матпомощи — 4,6 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как детям-сиротам оформить жилищный сертификат.