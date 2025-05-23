В Подмосковье в 2025 году на выплаты для организации отдыха детей из приемных семей направят более 56 млн рублей
Более 6 млн руб. выплатили приемным семьям Подмосковья на отдых детей
Фото: [freepik.com]
В Подмосковье в текущем году на обеспечение приемных семей выплатами для организации отдыха детей было предусмотрено более 56 млн рублей. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
С начала этого года выплаты получили более 900 человек. В общей сложности им было направлено свыше 6 млн рублей.
В Подмосковье проживают более 3 тыс. приемных семей, в которых воспитываются 6 тыс. детей. Такие семьи могут получить компенсацию расходов за отдых или матпомощь к отпуску.
«Мы понимаем, насколько важно, чтобы каждая семья могла выбрать тот вид отдыха, который подходит именно им, и уже сейчас они могут компенсировать расходы или получить помощь к предстоящему отпуску», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Компенсацию можно оформить в МФЦ или на сайте госуслуг региона. Размер выплаты составляет 6,9 тыс. рублей на каждого члена семьи, размер матпомощи — 4,6 тыс. рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как детям-сиротам оформить жилищный сертификат.