В Подмосковье в 2025 году начали строить и реконструировать 16 котельных. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

В частности, в регионе возводится 13 новых котельных и реконструируется три существующих объекта. Работы ведутся в шести округах.

Шесть котельных мощностью от 2 до 5 МВт строят в Луховицах — в деревне Павловское, поселках Астапово и Фруктовая, совхозе «Орешково», селе Матыра. Также новые котельные возводят в Ступино и Красногорске.

Реконструируют котельные в поселке Фосфоритный в Воскресенске и в поселке Жуковка в Одинцово.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить порядок при модернизации теплоснабжения в регионе.