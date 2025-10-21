В Подмосковье в 2025 году началось строительство более 10 новых спортивных объектов
Фото: [Строительство стадиона «Спартак»/Администрация Можайского м. о.]
За первые девять месяцев 2025 года в Подмосковье началось строительство 11 новых спортивных объектов. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Наибольшее число объектов построят в Долгопрудном, там появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами и Дворец спорта. В Одинцово начали возводить два ФОКа с бассейнами, по одному – в Люберцах, Кашире и Черноголовке. Кроме того, в Мытищах строят новый Дворец спорт и так далее. За ходом работ следят инспекторы Главгосстройнадзора.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.