В Подмосковье в 2025 году началось строительство более 10 новых спортивных объектов

За первые девять месяцев 2025 года в Подмосковье началось строительство 11 новых спортивных объектов. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Наибольшее число объектов построят в Долгопрудном, там появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами и Дворец спорта. В Одинцово начали возводить два ФОКа с бассейнами, по одному – в Люберцах, Кашире и Черноголовке. Кроме того, в Мытищах строят новый Дворец спорт и так далее. За ходом работ следят инспекторы Главгосстройнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.