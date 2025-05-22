В Подмосковье в 2025 году объем поддержки субъектов МСП составит более 9 млрд руб.
Более 9 млрд руб. направят на поддержку МСП в Подмосковье в 2025 году
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В Подмосковье в текущем году предусмотрели более 9 млрд руб. на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Средства будут направлены на оказание прямой финансовой поддержки, а также косвенной — это могут быть поручительства гарантийного фонда региона с целью привлечения финансирования.
Ожидается, что мерами поддержки — субсидиями, займами, льготными кредитами — будут охвачены около 2,5 тыс. предприятий региона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе доступны новые меры поддержки для компаний, которые производят товары для детей.