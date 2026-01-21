В Подмосковье в 2025 году произошло девять аварий на железнодорожных переездах
Девять ДТП произошло на ж/д переездах Подмосковья за год
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за прошлый год зафиксировали девять аварий на железнодорожных переездах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Причинами всех инцидентов стало то, что водители автомобилей грубо нарушили ПДД. Чаще всего они пытались пересечь железную дорогу на красный сигнал светофора.
В целях повышения безопасности на переездах МЖД держит на контроле оснащение объектов. За год компания отремонтировала 294 переезда, в том числе на пяти объектах провели капремонт.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей соблюдать правила безопасности, находясь в автомобиле. Он отметил важность использования ремней безопасности.