В Подмосковье в 2025 году произошло девять аварий на железнодорожных переездах

В Подмосковье за прошлый год зафиксировали девять аварий на железнодорожных переездах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Причинами всех инцидентов стало то, что водители автомобилей грубо нарушили ПДД. Чаще всего они пытались пересечь железную дорогу на красный сигнал светофора.

В целях повышения безопасности на переездах МЖД держит на контроле оснащение объектов. За год компания отремонтировала 294 переезда, в том числе на пяти объектах провели капремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей соблюдать правила безопасности, находясь в автомобиле. Он отметил важность использования ремней безопасности.