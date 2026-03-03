В Подмосковье в 2025 году произвели более 67 млн срезанных цветов

В Подмосковье в 2025 году произвели свыше 67 млн срезанных цветов. В основном это были тюльпаны и розы, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регион активно готовится к празднованию 8 Марта. В области работает 11 предприятий, которые занимаются производством цветов. Их общая площадь составляет порядка 50 га.

В числе самых крупных производителей роз — ООО «ТК «Подосинки». Здесь в год производят порядка 30 млн цветов. В составе предприятия две теплицы площадью 18 га в Дмитрове и Раменском. Также в Раменском строится крупный комплекс площадью 24 га. С его вводом в день будут производить 60 тыс. роз. Будет создано 200 рабочих мест.

Среди производителей тюльпанов одним из крупнейших является «Агрокомплекс Цветком». Тепличный комплекс расположен в Раменском. Оборудование обеспечивает выпуск до 3 млн горшечных растений и 10 млн единиц рассады. За все время работы на предприятии вырастили более 100 млн тюльпанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Рузе появится крупный комплекс по выращиванию цветов.