В Подмосковье в 2025 году провели более 52 тыс. консультаций по вопросам похорон

В Подмосковье в 2025 году специалисты Центра мемориальных услуг провели более 52 тыс. консультаций по вопросам похорон. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Чаще всего жители обращались за помощью по телефону круглосуточной горячей линии: 8 (498) 568-99-99. Таким образом было принято более 35 тыс. обращений.

Число личных консультаций составило 6,2 тыс. в отделениях МФЦ и 4,4 тыс. на территориях кладбищ. Всего было проведено 256 выездных мероприятий. Число запросов в онлайн-формате составило 6,5 тыс.

В большинстве случаев жителей интересовали вопросы организации похорон и оформления документов для захоронения, получения социального пособия и единовременной матпомощи на погребение.

