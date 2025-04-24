В Подмосковье в 2025 году работы по повышению надежности электроснабжения провели на 95 объектах

В Подмосковье с начала текущего года работы по повышению надежности электроснабжения потребителей были проведены на 95 объектах. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводят специалисты АО «Мособлэнерго». На данный момент программа выполнена на треть.

В частности, были капитально отремонтированы свыше 9 км линий электропередачи, реконструированы и построены 43 км ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. На 32 трансформаторных подстанциях отремонтировали и заменили оборудование. Также построили и реконструировали 65 трансформаторных и распределительных подстанций.

Помимо этого, провели работы по расчистке территорий у ЛЭП от кустарников и деревьев. Эту программу выполнили на 6%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будет реализована масштабная программа по модернизации электроснабжения.