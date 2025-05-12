В Подмосковье в 2025 году расчистят 20 водоемов по программе «100 прудов и озер»
Водоемы в 17 округах Подмосковья расчистят в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в текущем году в рамках программы «100 прудов и озер» планируется расчистить 20 водоемов. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Как отметили в ведомстве, общая площадь водных объектов, планируемых к расчистке, составит порядка 300 га. Они расположены в 17 округах региона, в том числе в Истре, Люберцах, Пушкино, Серпухове, Подольске.
В прошлом году в области расчистили 26 прудов общей площадью 268 га. На текущей неделе специалисты Минэкологии Подмосковья приступят к проверке их состояния.
«Однако истинная ценность работ по преображению прудов и озер заключается в том, чтобы органы местного самоуправления поддерживали чистоту и порядок, сохраняя эту красоту на долгие годы», — подчеркнул глава министерства Виталий Мосин.
Ранее в ведомстве призвали жителей и гостей региона не тревожить птиц в период гнездования.