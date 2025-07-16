В Подмосковье в 2025 году стартовало строительство 12 школ

В Подмосковье в текущем году стартовало строительство 12 новых школ. О ходе возведения объектов рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Новые учреждения построят в восьми округах. Это позволит ликвидировать в городах вторую смену, разгрузив уже работающие школы.

К примеру, в Люберцах начали строить сразу две школы. Они рассчитаны на 1,1 тыс. мест каждая. Так же два объекта начали возводить в Подольске — на 1,1 тыс. мест на Садовой улице и на 580 мест на Народной улице.

Все школы строятся в соответствии со стандартом Подмосковья. Кроме того, в них будет создана «доступная среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе будет создано свыше 10,3 тыс. новых учебных мест.