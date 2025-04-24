В Подмосковье в 2025 году субсидию на оплату ЖКУ получили более 90 тыс. человек

В Подмосковье с начала текущего года субсидию на оплату ЖКУ получили более 90 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

По словам руководителя министерства Андрея Кирюхина, совокупная сумма выплат жителям за указанный период составила свыше 630 млн руб.

Размер субсидии зависит от площади квартиры и расходов на оплату ЖКУ. Получить поддержку можно, если расходы превышают 22% от общего дохода семьи.

Подать заявление на оформление субсидии можно на сайте госуслуг региона. Если дать согласие на обработку персональных данных, то в дальнейшем мера поддержки будет продлеваться автоматически.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации коммунальных систем в регионе. Он отметил, что в этом году на улучшение водоснабжения и водоотведения было выделено почти 55 млрд руб.