В Подмосковье в 2025 году в Учебно-курсовом комбинате ЖКХ профессию слесаря получили 200 человек

Министерство ЖКХ: в Подмосковье трудятся более 10 тыс. слесарей

Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области в рамках Дня слесаря рассказали о работе таких специалистов. В общей сложности в регионе их свыше 10 тыс.

«Слесари работают в любых условиях — круглосуточно, в любую погоду, зачастую в экстремальных обстоятельствах. Именно они обеспечивают бесперебойную подачу воды и тепла в дома жителей региона», - говорится в сообщении министерства.

В регионе подготовкой слесарей занимается Учебный комбинат ЖКХ. По итогам прошлого года на такую специальность выучились 200 человек.

