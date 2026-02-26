В Подмосковье в 2025 году в Учебно-курсовом комбинате ЖКХ профессию слесаря получили 200 человек
Министерство ЖКХ: в Подмосковье трудятся более 10 тыс. слесарей
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области в рамках Дня слесаря рассказали о работе таких специалистов. В общей сложности в регионе их свыше 10 тыс.
«Слесари работают в любых условиях — круглосуточно, в любую погоду, зачастую в экстремальных обстоятельствах. Именно они обеспечивают бесперебойную подачу воды и тепла в дома жителей региона», - говорится в сообщении министерства.
В регионе подготовкой слесарей занимается Учебный комбинат ЖКХ. По итогам прошлого года на такую специальность выучились 200 человек.
