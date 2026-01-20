В Подмосковье в 2025 году ввели 18 общежитий для работников складских комплексов

В Подмосковье в 2025 году на территориях складских комплексов ввели 18 общежитий для работников. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Общая площадь введенных объектов составила почти 63 тыс. кв. м. Общежития в общей сложности рассчитаны на 10,7 тыс. человек.

В общежитиях обустроены места для отдыха, кухни, столовые, душевые, постирочные. Также установлены кровати с постельным бельем и шкафы для хранения личных вещей. Объекты оборудованы видеонаблюдением и пунктами охраны.

Сейчас в регионе на разных этапах строительства находится еще 97 общежитий. Их общая площадь составит более 302 тыс. кв. м. В них смогут проживать 55,3 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность контроля трудовой миграции в регионе.