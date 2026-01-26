В Подмосковье в 2025 году жители зарегистрировали более 91,4 тыс. объектов недвижимости

Жители Подмосковья в 2025 году зарегистрировали свыше 91,4 тыс. объектов недвижимости. Об итогах года рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В том числе, зарегистрированы более 66,8 тыс. частных домов, общая площадь которых составляет 9,7 млн кв. м.

Лидерами по числу зарегистрированных объектов недвижимости стали Раменское, Истра и Дмитров. В этих округах зарегистрировали 7,5 тыс., 6,5 тыс. и 6 тыс. объектов соответственно. В целом в указанных муниципалитетах за год было зарегистрировано около 14,8 тыс. частных домов.

В 2025 году начало действовать новое правило, в соответствии с которым частные застройщики должны поставить жилье на кадастровый учет и оформить право собственности непосредственно после окончания строительных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области ведется работа по расселению аварийных домов.