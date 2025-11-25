В Подмосковье в 2026 году благоустроят почти 80 объектов

В 2026 году в Подмосковье проведут благоустройство 77 объектов, в бюджете региона на госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды» предусмотрено порядка 27 млрд рублей. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«В первую очередь мы включаем в программу именно те территории, о которых нас просили жители в ходе встреч и приемов с депутатами партии «Единая Россия». Также ежегодно жители Подмосковья принимают участие во Всероссийском онлайн-голосовании по отбору территорий для благоустройства», – отметил он.

Так, например, запланирована реновация центральной площади и набережной пруда в Одинцово, а также обустройство зоны отдыха в исторической части Истры. В общей сложности в следующем году в регионе обновят 17 парков, девять лесопарков, 13 скверов, 21 пешеходную зону и площадь, девять набережных, два веломаршрута и шесть стел «Населенный пункт воинской доблести».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.