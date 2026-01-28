В Подмосковье в 2026 году капитально отремонтируют 31 мост и путепровод

В Подмосковье в 2026 году завершат капремонт 31 моста и путепровода. О ходе проведения ремонтных работ на объектах рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта в 19 округах. В порядок приводят 26 мостов, четыре путепровода и наплывной мост.

«Мостовики отремонтируют основные конструкции сооружений, устроят покрытие и ограждения, чтобы обеспечить безопасный и комфортный проезд жителей и гостей региона», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ проводится в Коломне. В этом году ремонтируют четыре объекта. Это мосты у сел Непецино, Северское и Макшеево, а также Митяевский наплывной мост.

По три объекта ремонтируют в Одинцове и Пушкино, по два — в Шатуре, Серпухове, Истре, Чехове и Орехово-Зуеве.

По итогам прошлого года в Подмосковье провели капремонт на 17 мостах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортных объектов в регионе.