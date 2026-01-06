В Подмосковье в 2026 году капитально отремонтируют почти 1,5 тыс. домов
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье в 2026 году капитально отремонтируют почти 1,5 тыс. домов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В регионе с января стартует новый трехлетний краткосрочный план капремонта жилых домов. Согласно ему, в области обновят 1 449 МКД.
В частности, в 474 МКД проведут ремонт плоской крыши, в 451 МКД обновят газовую инфраструктуру, в 331 отремонтируют скатную кровлю, в 331 МКД приведут в порядок фасады, в 202 — внутридомовые инженерные системы.
Лидерами по объемам ремонта станут Одинцово, Балашиха, Люберцы, Химки и Пушкино.
