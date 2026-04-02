В Подмосковье в 2026 году модернизируют около 500 объектов тепло- и водоснабжения
В Подмосковье в 2026 году модернизируют более 400 объектов теплоснабжения и около 100 – водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в Московской областной думе.
«За последние два года в Московской области проведена огромная работа – построено и реконструировано 120 котельных, 527 километров тепловых сетей, 11 очистных сооружений и порядка 50 ВЗУ», – отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
В числе реализованных объектов – ВЗУ № 9 в Реутове. Благодаря реконструкции мощность насосной станции увеличилась вдвое. Качественной питьевой водой обеспечили около 50 тыс. жителей.
В Реутове отремонтировали 2,5 км сетей, столько же в планах на 2026 год. Также ведется реконструкция двух котельных, сетей водоотведения и водоподведения.
В Балашихе за прошлый год отремонтировали 6 км сетей. Сейчас в работе еще 9 км сетей и две котельные. На всех ВЗУ установили станции обезжелезивания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах модернизации коммунальной сферы в Московской области.