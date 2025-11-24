В Подмосковье в 2026 году на летнюю оздоровительную кампанию предусмотрели 1,3 млрд руб.
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в следующем году на проведение детской летней оздоровительной кампании предусмотрели 1,3 млрд руб. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Он отметил, что в целом в 2026 году в лагерях отдохнут около 450 тыс. детей. Что касается отдыха детей участников СВО, ожидается, что летняя кампания 2026 года охватит 9 тыс. таких детей.
Подать заявление на оформление бесплатной путевки в детский лагерь можно на сайте госуслуг региона.
