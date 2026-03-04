В Подмосковье в 2026 году на обеспечение жителей льготными лекарствами выделили 31 млрд рублей

В Подмосковье в 2026 году на обеспечение населения льготными лекарствами предусмотрели свыше 31 млрд рублей, передает Московская областная дума.

По словам председателя Комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Андрея Голубева, сейчас в регионе проживают более 495,5 тыс. человек, которые получают льготные лекарства, и их число с каждым годом растет.

«Поэтому, когда мы формировали бюджет 2026 года, мы закладывали значительные средства на льготное обеспечение – на эти цели в этом году заложено свыше 31 млрд рублей», – сказал он.

Рецепты на льготные лекарства оформляются онлайн. Выписать электронный рецепт можно в рамках телемедицинской консультации, а получить необходимые медикаменты — в аптеках сети «Мособлмедсервис».

