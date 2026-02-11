В Подмосковье в 2026 году на опорах ЛЭП установят более 10 тыс. птицезащитных устройств

В Подмосковье в 2026 году специалисты компании «Россети Московский регион» установят на опорах ЛЭП более 10,3 тыс. птицезащитных устройств. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

По итогам прошлого года силами энергетиков компании на опорах ЛЭП было установлено более 11,1 тыс. устройств для отпугивания птиц. В основном это антиприсадочные и барьерные устройства, которые не позволяют пернатым приблизиться в токоведущим частям под напряжением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход проведения модернизации Каширской ГРЭС.