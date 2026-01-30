В Подмосковье в 2026 году на поддержку инвалидов направят более 10 млрд рублей

В Подмосковье в 2026 году на поддержку инвалидов и их семей предусмотрели свыше 10 млрд рублей. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В области проживают свыше 400 тыс. человек с инвалидностью. В их числе — более 30 тыс. детей. Для этой категории жителей была сформирована эффективная система поддержки, которая включает не только выплаты, но и доступ к лечению и реабилитации.

В числе самых востребованных мер поддержки — компенсация за ЖКУ, выплаты на уход, предоставление бесплатных путевок в санатории.

Также Подмосковье принимает участие в проекте по предоставлению услуг реабилитации детям-инвалидам по федеральному сертификату. В регионе пройти такую реабилитацию можно в семи учреждениях. Программой воспользовались свыше 300 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание улучшению услуг для жителей с инвалидностью.