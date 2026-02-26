В Подмосковье в 2026 году на поддержку семей при рождении ребенка предусмотрели свыше 1,7 млрд рублей

В Подмосковье в текущем году на предоставление выплат семьям при рождении ребенка будет направлено свыше 1,7 млрд руб., передает Министерство социального развития Московской области.

«Наша задача — обеспечить доступность мер поддержки и снизить административную нагрузку на родителей в самый важный для семьи период», — сказала вице-губернатор области Людмила Болатаева.

На каждого новорожденного, зарегистрированного в ЗАГС или МФЦ региона, предусмотрена выплата, размер которой составляет 20 тыс. руб. Желающие могут получить вместо нее подарочный набор.

Кроме того, доступны выплаты для семей с низкими доходами от 20 до 300 тыс. руб., а также 300 тыс. руб. для молодых многодетных семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в центре «Лапино-4».