В Подмосковье в 2026 году начнут строить две развязки и три съезда на ЦКАД

В Московской областной думе рассказали о планах по ремонту и строительству дорог в 2026 году. Всего за пять лет в регионе отремонтировали около 7,5 тыс. дорог протяженностью более 7,8 тыс. км.

В 2026 году планируется отремонтировать 1,3 тыс. муниципальных и 186 региональных участков протяженностью 738 км и 626 км соответственно.

«Все объекты делаются по наказам наших жителей, они зафиксированы в Народной программе „Единой России“. Общий объем финансирования этих работ превысит 24 млрд руб.», — сообщил председатель парламента региона Игорь Брынцалов.

Также на этот год запланировано возведение 102 объектов примерно за 40 млрд руб. В планах — запуск путепроводов в Апрелевке и Опалихе, реконструкция Пироговского шоссе, открытие двух переходов через ж/д в Одинцове.

В 2027 году на финишную прямую выйдет дорога Путилково — Пятницкое шоссе. Продолжатся работы на Каширке.

В 2026 году начнут строить две развязки и три съезда на ЦКАД в Софрино и Львовском. Также будут вестись работы на Лыткаринском путепроводе, трассе М-4 «Дон» и Северном обходе Истры.

Ранее о ремонте дорог в этом году рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.