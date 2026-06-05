В Подмосковье в 2026 году откроют еще пять центров телемедицины

До конца 2026 года в Подмосковье планируют открыть еще пять центров телемедицинских консультаций, которые позволят сделать онлайн-приемы с врачом еще более доступными для жителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Онлайн-формат особенно удобен для работающих граждан, родителей с маленькими детьми и пациентов, которым сложно регулярно посещать медучреждения очно», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, центры телемедицины уже работают в 10 медорганизациях. В этом году их откроют в Жуковской, Видновской, Одинцовской, Домодедовской и Раменской больницах. Телемедицина помогает получить расшифровку анализов и исследований, продлить электронный рецепт на льготные лекарства, закрыть больничный лист, скорректировать лечение.

Центры также открыты в Пушкинской, Мытищинской, Люберецкой, Химкинской, Наро-Фоминской, Лобненской, Реутовской, Балашихинской и Красногорской больницах, а также в Котельниковской поликлинике.

Напомним, что записаться на телемедицинскую консультацию можно, в том числе, через приложение «Добродел:Телемедицина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.