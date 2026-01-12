В Подмосковье в 2026 году по госпрограмме построят 26 объектов социальной инфраструктуры

В Подмосковье в 2026 году построят 26 объектов социальной инфраструктуры в рамках госпрограммы. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Так, в регионе будут возведены девять образовательных учреждений более чем на 6,7 тыс. мест. Они появятся в восьми муниципалитетах. В их числе — воспитательно-образовательный комплекс со школой на 2,1 тыс. мест и детсадом на 350 мест в Котельниках.

Также построят шесть медучреждений, включая детские поликлиники в Пушкино и Чехове, комплексную поликлинику в Одинцово, подстанции скорой помощи в Ленинском и Можайске.

Помимо этого, будут возведены семь спортивных объектов в семи округах. Это бассейны в Лобне и Щелково, ФОК с катком в Кашире, спорткомплекс в Реутове и два объекта в Клину и Луховицах.

Кроме того, по госпрограмме завершается реконструкция комплекса зданий для нужд Куровского психоневрологического интерната. Еще сдадут два пожарных депо в Талдоме и Одинцово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в регионе.