В Подмосковье в 2026 году появится еще один кластер «Профессионалитета»

В Подмосковье в 2026 году появится еще один кластер программы «Профессионалитет» по индустрии робототехники. Его создадут на базе Техникума имени С. П. Королева, сообщили в Московской областной думе.

«Это стратегическое, перспективное направление, и мы готовим для него современную материально-техническую базу и образовательные программы совместно с предприятиями-лидерами отрасли», — отметил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 17 отраслевых кластеров. Это образовательные экосистемы, включающие в себя 36 колледжей и два вуза в партнерстве с 121 предприятием.

Регион вкладывает значительные средства в обновление инфраструктуры. В 17 учреждениях обновили материально-техническую базу под запрос предприятий. Создали 133 мастерские на 2 тыс. мест. На эти цели направили 1,5 млрд руб. из федерального бюджета и более 300 млн руб. из областного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по созданию научного центра в Долгопрудном.