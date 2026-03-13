В Подмосковье в 2026 году проведут лесовосстановление на площади 10,6 тыс. га

В Подмосковье в 2026 году проведут работы по лесовосстановлению на площади 10,6 тыс. га. Об этом сообщил председатель комитета Московской областной думы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

В частности, планируется высадить лесные культуры на 500 га, провести уход на 9,6 тыс. га, обработать почву на 500 га.

Санитарно-оздоровительные мероприятия проведут на 6,5 тыс. га, в том числе санитарные рубки на 1,5 тыс. га, уборку неликвидной древесины на 5 тыс. га, рубку аварийных деревьев в количестве 4 тыс. штук.

В прошлом году мероприятия по лесовосстановлению провели на 13 тыс. га. В работе приняли участие около 27 тыс. человек. В общей сложности было высажено более 95 тыс. деревьев на 690 площадках.

Также за год в регионе ликвидировали 786 несанкционированных свалок. Лидерами по этой работе стали Люберцы, Щелково и Одинцово.

Кроме того, в 2025 году в области очистили от донных отложений два участка рек в Пушкино и Домодедово общей протяженностью 5,5 км. Всего было расчищено 17 водоемов в 16 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за три года в регионе приведут в порядок более 25 тыс. га леса.