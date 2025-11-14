В Подмосковье в 2026 году сдадут четыре детских сада

В Подмосковье в 2026 году планируется ввести четыре новых детских сада. Объекты возведут в Истре, Люберцах, Сергиевом Посаде и Солнечногорске, сообщили в Московской областной думе.

По словам председателя парламента региона Игоря Брынцалова, для этого в бюджете предусмотрели 3,6 млрд руб. Новые детсады примут 1,2 тыс. воспитанников.

«Благодаря планомерной работе правительства области и депутатов, которые в своих округах встречаются с жителями, интересуются – где в первую очередь есть потребность в садиках, нам удалось ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. Это результат системной работы, которую мы ведем уже несколько лет», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что также в 2026-м возведут еще 12 детсадов на 2,4 тыс. мест за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках областного форума приемных семей отметил важность того, что в регионе закрыли все детдома.