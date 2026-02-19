В Подмосковье в 2026 году системы электроснабжения отремонтируют примерно в 250 МКД. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольший объем работ проведут в Воскресенске, Лобне, Красногорске, Химках и Раменском. В этих округах отремонтируют системы в 51, 29, 24, 21 и девяти домах соответственно.

В целом в программу капремонта 2026 года включены десятки округов региона. Ремонт систем электроснабжения является одним из самых востребованных направлений работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта в школе № 1 Каширы. Завершить его планируется в этом году.