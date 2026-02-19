В Подмосковье в 2026 году запустят новые молочно-товарные фермы. Подробнее о проектах рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Новая инфраструктура позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота, в том числе дойных коров, и нарастить объемы производства сырого молока, которое в дальнейшем направляется на переработку», — отметил глава ведомства Сергей Двойных.

Новые фермы создадут в Домодедово, Клину и Серебряных Прудах. В целом в их запуск инвестируют более 7,3 млрд рублей. С запуском этих объектов в регионе появится около 115 новых рабочих мест.

Так, в Домодедово завершается строительство фермы на 1,2 тыс. голов от АО Племзавод «Повадино». Объем производства составит 12 тыс. тонн сырого молока в год.

В Клину ООО «МТФ „Елгозино“» запустит ферму на 800 дойных голов, где будут производить 9,6 тыс. тонн молока в год.

В Серебряных Прудах будет реализован масштабный проект на 3 тыс. голов и 32 тыс. тонн молока ежегодно от ООО «СП „Нива“».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых технологиях, которые используют в работе аграрии региона.