В Подмосковье в 2026 году завершат капремонт поликлиники Пушкинской больницы имени профессора Розанова

В Пушкино продолжается капитальный ремонт взрослой поликлиники ГБУЗ МО «Пушкинская больница им. проф. Розанова В. Н.», стройготовность объекта достигла 25%, работы завершат в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте на улице 50 лет Комсомола задействовано 95 рабочих. Ведется монтаж оконных блоков, устройство внутренних перегородок, слаботочных систем, монтаж инженерных систем — кондиционирования, вентиляции, водоснабжения, укладка плитки и штукатурка стен, электромонтажные работы, устройство гидроизоляции пола», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Строителям предстоит провести ремонт фасада и входной группы, заменить кровлю, обновить внутренние помещения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.