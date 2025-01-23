В Подмосковье в этом году в реализацию инвестиционных проектов в сфере АПК вложат 40 млрд руб.

В Подмосковье в этом году будет реализовано около 30 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В общей сложности в запуск этих проектов планируется вложить порядка 40 млрд руб. инвестиций. Реализация проектов позволит создать в области 2,5 тыс. рабочих мест.

Проекты охватывают самые разные направления, в том числе производство яиц, строительство хранилищ для овощей, растениеводство, открытие молочно-товарных ферм.

Одни из крупных проектов — овощехранилища в Коломне и Луховицах. Объекты рассчитаны на 2,5 тыс. тонн и 18 тыс. тонн соответственно. Проекты реализуют ООО «Лукаморе» и ООО «СПК им. Ленина».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что совокупный объем инвестиций в регионе в 2024 году составил около 2 трлн руб.