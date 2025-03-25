В Подмосковье в феврале очистили от надписей около 100 фасадов многоквартирных домов
Около 100 фасадов МКД очистили от надписей в Подмосковье за месяц
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье в феврале от несанкционированных надписей очистили около 100 фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ответственность за устранение надписей, рисунков и рекламы, которые были размещены на фасадах домов без согласования с жильцами и органами местного самоуправления, несут управляющие организации.
Нанесение несанкционированных надписей считается вандализмом и порчей имущества. За это грозит административная ответственность.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области планируется капитально отремонтировать свыше 4,4 тыс. домов. Таким образом, условия проживания улучшатся для 650 тыс. человек.