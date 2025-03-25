В Подмосковье в феврале очистили от надписей около 100 фасадов многоквартирных домов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье в феврале от несанкционированных надписей очистили около 100 фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ответственность за устранение надписей, рисунков и рекламы, которые были размещены на фасадах домов без согласования с жильцами и органами местного самоуправления, несут управляющие организации.

Нанесение несанкционированных надписей считается вандализмом и порчей имущества. За это грозит административная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области планируется капитально отремонтировать свыше 4,4 тыс. домов. Таким образом, условия проживания улучшатся для 650 тыс. человек.