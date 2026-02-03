В Подмосковье в феврале пройдут ледовые спектакли с участием звезд фигурного катания

На ледовые спектакли под руководством Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева в Подмосковье можно будет сходить в период с 7 по 15 февраля. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Московской области.

Шоу неоднократно переносили из-за сильного похолодания в Подмосковье. Это было сделано с целью обеспечения комфортных условий как для фигуристов, так и для зрителей постановок.

Спектакль «Щелкунчик» Навки и Чернышева будет проходить 7 и 8 февраля в Серпухове, Чехове, Красногорске и Люберцах.

Спектакли «Сказ о Руси» Слуцкой состоятся с 7 февраля по 15 февраля в Одинцово, Королеве, Наро-Фоминске и Солнечногорске.

Возрастное ограничение 0+

