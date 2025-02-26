В рамках президентской программы в Подмосковье с начала года подключили к газу 2 тыс. домов

В Подмосковье с начала 2025 года по программе президента были газифицированы 2 тыс. домов. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Работы провели специалисты АО «Мособлгаз». За указанный период они построили 12 км новых газораспределительных сетей. Юбилейное подключение прошло в поселке Новое Гришино в Дмитрове.

Сейчас строительные работы в рамках программы соцгазификации продолжаются в 93 населенных пунктах Подмосковья.

«Не будем сбавлять темпы, чтобы “голубое топливо” пришло в дома как можно большего количества жителей», — отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее сообщалось, что в феврале в Подмосковье в рамках губернаторской программы началось строительство газопроводов в десяти населенных пунктах.