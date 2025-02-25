В Подмосковье в январе провели более 2,2 тыс. исследований на птичий грипп

В Подмосковье по итогам прошлого года было проведено более 53 тыс. исследований на грипп птиц. За январь 2025-го провели свыше 2,2 тыс. таких проверок, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Комплекс принимаемых мер позволяет обеспечить стабильную эпизоотическую обстановку и, как следствие, устойчивый прирост поголовья в региональных хозяйствах, продовольственную безопасность и благополучие не только граждан региона, но и страны», - отметили в ведомстве.

Птичий грипп характеризуется высокой летальностью. Это особенно опасно для предприятий с большой численностью поголовья.

Ранее в министерстве сообщили, что за первый месяц текущего года в регионе было исследовано более 4,1 тыс. проб мясной продукции.