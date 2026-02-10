В Подмосковье в январе зарегистрировали свыше 4,8 тыс. объектов недвижимости

В Подмосковье за январь 2026 года зарегистрировали свыше 4,8 тыс. объектов недвижимости. Об итогах первого месяца нового года рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Из указанного числа объектов 3,4 тыс. — частные жилые дома. Их общая площадь составила 517 тыс. кв. м, а налоговый потенциал — 16,9 млн рублей.

Больше всего объектов зарегистрировали в Истре — 376. На втором месте Раменское с показателем 346 объектов, на третьем — Дмитров с показателем 281 объект.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом порядке размещения нестационарных торговых объектов на частных землях.