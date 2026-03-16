В Подмосковье в мероприятии «ГТО в парке» приняли участие более 1,5 тыс. человек

В 37 подмосковных парках прошло масштабное спортивное мероприятие «ГТО в парке». В нем приняли участие свыше 1,5 тыс. человек, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие было приурочено ко Дню рождения ГТО. В его рамках се желающие сдавали нормативы комплекса, принимали участие в игровых программах, посещали лекции и мастер-классы.

К примеру, в Мытищах на территории парка Мира прошла массовая разминка, в Сергиевом Посаде в «Скитских прудах» организовали полосу препятствий, в Долгопрудном в центральном парке можно было послушать лекцию о ГТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл заседание коллегии областного Министерства физической культуры и спорта.