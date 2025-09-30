В Подмосковье в октябре проведут более 190 фермерских ярмарок
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в октябре проведут более 190 фермерских ярмарок. Подробнее о мероприятиях рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В числе октябрьских ярмарок — «Золотая осень» в Волоколамске (1–5 октября), «Осенняя пора» в Истре (3–5 октября), «Дары Подмосковья» в Луховицах (4–5 октября), «Дары осени» в Звенигороде (6–12 октября).
В целом на осень в области запланировано проведение свыше 600 ярмарок. На них можно будет приобрести сезонные фрукты и овощи, молоко и мясо, выпечку и товары для дома.
Все ярмарки были нанесены на интерактивную карту. На ней представлена информация о местах и времени проведения мероприятий.
