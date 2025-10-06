В Подмосковье в патриотическое воспитание молодежи будут вовлечены ветераны СВО

В Подмосковье в рамках проекта «Наставник Z» к патриотическому воспитанию молодежи привлекут ветеранов СВО. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Проект реализует «Молодая гвардия» Подмосковья при поддержке Ассоциации ветеранов СВО и благодаря грантовой поддержке Министерства информации и молодежной политики региона и Фонда президентских грантов.

За время реализации проекта обучение пройдут более 50 участников СВО. Они повысят профессиональные навыки в педагогике, коммуникациях и публичных выступлениях.

Теоретическая часть обучения пройдет онлайн в формате видеолекций, конференций, домашних заданий и тестов. В рамках практической части участников ждут встречи с молодежью, мастер-классы по начальной военной подготовке, тактической медицине и другим направлениям. После обучения участники получат документ гособразца.

«Проект станет еще одной важной частью масштабной работы по адаптации наших бойцов и их социализации в мирном обществе. Ветераны специальной военной операции смогут активно включаться и принимать непосредственное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — отметил председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно сделать помощь участникам СВО проактивной.