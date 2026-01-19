В Подмосковье в преддверии Крещения подготовили 70 подъездных путей к церквям, храмам и купелям

В преддверии православного праздника Крещения Господня дорожные службы Подмосковья подготовили 70 подъездных путей к церквям, храмам и оборудованным местам крещенских купаний, в работах на территории 36 округов задействовали 311 дорожных рабочих и более 220 единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках подготовки к празднику Крещения Господня были проведены работы по очистке и обработке противогололедными материалами более 150 км региональных дорог Подмосковья», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты также привели в порядок пешеходные дорожки протяженностью 59 км, 169 посадочных площадок и остановок общественного транспорта. Так, например, в Шатуре было подготовлено шесть подъездных дорог и прилегающая сеть с тротуарами и остановками к купелям Спасо-Преображенского храма в деревни Андреевские Выселки, храма Святой Троицы в селе Шарапово и не только.

