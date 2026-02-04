В Подмосковье в преддверии Масленицы рассчитали индекс блинов

В преддверии Масленицы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области посчитали, во сколько обойдется приготовление блинов по классическому рецепту.

За основу взяли среднюю стоимость ингредиентов в четырех крупных розничных сетях Подмосковья и следующий рецепт на 12 блинов: 200 г пшеничной муки, 500 мл молока, 3 куриных яйца, 25 г сахара, 25 г сливочного масла, 5 г соли и 30 г растительного масла.

В результате выяснилось, что средняя стоимость указанного набора продуктов составляет примерно 128 руб. Таким образом, один блин обойдется примерно в 10,7 руб.

В этом году Масленица пройдет с 16 по 22 февраля. В торговых сетях региона можно будет все необходимое для приготовления блинов, а также готовую продукцию и полуфабрикаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вводе мер по ограничению продажи алкоголя в регионе.