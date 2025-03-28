В Подмосковье в преддверии весенне-полевых работ начали проверять сельскохозяйственную технику

В Подмосковье в рамках подготовки к весенним полевым работам начали проверять состояние сельскохозяйственной техники. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В рамках техосмотров инспекторы Гостехнадзора министерства проверяют, соответствует ли техника требованиям безопасности, имеется ли необходимая документация, исправны ли тормозная системы и рулевое управление.

К примеру, 28 марта плановый техосмотр провели в Домодедово на ООО АПК «Племзавод „Ямской“». Инспекторы проверили 37 единиц техники. Из них проверку не прошли три машины. После устранения нарушений технику проверят еще раз.

«Цель проводимых мероприятий — обеспечить готовность сельскохозяйственной техники к полевым работам и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций», — отметил глава Минэкологии региона Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность агропромышленных проектов для экономики региона.