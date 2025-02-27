В Подмосковье в преддверии весны решили оценить состояние коммунальной техники

В Подмосковье в преддверии весны приступили к мониторингу коммунальной техники. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Отраслевые специалисты и инспекторский состав ведомства проводят выездные обследования спецтехники в МБУ по содержанию территорий региона. Так, например, они уже состоялись в Богородском, Люберцах и Реутове. В рамках визита специалисты оценили состояние материально-технической базы и ремзоны учреждения, своевременность обслуживания транспортных средств и оборудования малой механизации, штат предприятия и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.